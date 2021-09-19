19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Atatürk Anıtına Çelenk Sunulup Şehitlik Ziyareti Yapıldı - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Atatürk Anıtına Çelenk Sunulup Şehitlik Ziyareti Yapıldı

19.09.2021 19:00

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli ve Türkiye...

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfur Özbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli ise yaptığı konuşmada" Biz Türkler kutsal saydığımız değerler için yaşamayı onur sayar, bir karış toprağımız içinde seve seve can veririz, çünkü vatan bizde kutsaldır, dedi". Vali Coşkun ve beraberindeki heyet daha sonra ise, Şeyh Adil Mezarlığındaki şehitliğimizi de ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerimizle yakından ilgilenip şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktılar. Şehitlik ziyaretin de Valimiz Coşkun'a, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin yanı sıra, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İlçe Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız eşlik etti. Program, okunan Kuranı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum 19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Atatürk Anıtına Çelenk Sunulup Şehitlik Ziyareti Yapıldı - Son Dakika


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