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19 Eylül Gaziler Günü'ne doğru

36 dakika önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Sonel, mesajında, gazilerin, ülkenin her karış toprağına kanlarını akıtarak adlarını tarihe altın harflerle yazdırdığını ve Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri olduğunu anlattı.

Mesajında, yarın da Gaziler Günü'nü kutlayacaklarını anımsatan Sonel, 19 Eylül'ün gazi ve şehitlere duyulan minnet ve saygının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Sonel, mesajında şehitlik ve gaziliğin millet için şereflerin en yücesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur, güvenliği ve esenliği için büyük onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Bu cennet vatanımız, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir."

Bu düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitler ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve şükranla andığını ifade eden Sonel, hayatta olan gazilere ve ailelerine minnet, sevgi ve saygılarını sunduğunu vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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