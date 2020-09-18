19 Eylül Gaziler Günü'ne doğru - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, vatan için canını hiçe sayarak kendini siper eden kahraman gazileri ve aziz şehitleri şükranla andığını belirtti.

Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazilerin, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleri olduğunu dile getirerek, "Tarih boyunca hiçbir ülkenin egemenliği altında yaşamayı ve teslimiyeti asla kabul etmeyen milletimiz, bağımsızlık aşkı ile canı ve kanı pahasına ülkesini korumuş ve kollamıştır." ifadesini kullandı.

Başkan Ertaş, mesajında, şunları kaydetti:

"Bu şuurla asırlardır tarih sahnesinde şehit ve gaziler veren milletimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı şuurla terörle mücadelede ve 15 Temmuz gecesinde bağımsızlığı, demokrasisi, cumhuriyeti ve vatanının bölünmez bütünlüğü için göğsünü tanklara, mermilere siper etmiş, devletine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Unutmamalıyız ki bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız."