19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Uşak'ta tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz, Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Soyöz, "19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk dilerim." dedi.

Törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve gaziler katıldı.