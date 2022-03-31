"19. Geleceğin Sineması" jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmelerine fırsat veren "19. Geleceğin Sineması"nın bu yılki jüri üyeleri belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Sanat Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını, yönetmen ve yazar Özer Feyzioğlu üstlenecek.

Hayata geçirilen filmlerin yerli ve yabancı festivallerde ödüllerle dönmesiyle karşılığını alan projelerden olma özelliğine sahip olan yarışmada, oyuncu Burcu Kara, yönetmen Bora Oyacı, Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat jüri üyesi olarak yer alacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından seçilen 10 senaryo, film yapım desteği alarak filme dönüşme imkanı bulacak. Ardından, yapılan çalışmalar yeniden değerlendirilerek, ilk 3 film belirlenecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.geleceginsineması.com" adresinden ulaşılabilir.