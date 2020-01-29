19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu - Son Dakika

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, özel okulculuğa olan güvenin sarsılmaması için önlemlerin alınması ve birtakım standartların getirilmesinin şart olduğunu söyleyerek, "Sürdürülebilir finans konusunun da ele alınacak olması son derece zamanlı ve isabetlidir." dedi.

Dal, TÖZOK tarafından bir otelde düzenlenen 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, yoğun talep üzerine sempozyumun bu yılki ana temasını "Eğitimde Yeni Akımlar" olarak belirlediklerini ve "yapay zeka, farklılaştırılmış eğitim ve sürdürülebilir finans" konularına yoğunlaştıklarını anlattı.

"Türkiye genelinde pek çok ilden, yüzlerce özel okulun kurucu, genel müdür, müdür ve öğretmenleri olmak üzere toplam 1400 civarında katılımcı üç gün boyunca etkinliğimizde yer alacak ve bu eşsiz platformu katılımlarıyla zenginleştirecek" bilgisini veren Dal, 24'ü Türk, 4'ü yabancı 29 akademisyenin de 10 konferans, 1 panel ve 14 çalıştayda katılımcılarla görüşlerini paylaşacağını kaydetti.

TÖZOK olarak Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu programı altında 2019'un nisan ayında "DiaLingua" projesini başlattıklarını aktaran Dal, proje ile erken ve genç yaşlarda yabancı dil eğitiminde daha iyi yöntemleri ortaya koymak üzere geniş çaplı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Duygusal zeka, yaratıcılık klasik beceriler kadar hayati konuma geldi"

TÖZOK Başkanı Dal, teknolojideki baş döndürücü dönüşümün çocuklara yeni sosyal, duygusal, bilişsel becerilerin de kazandırılmasını zorunlu kıldığına işaret ederek, "Duygusal zeka, takım halinde çalışma, analitik düşünme, yaratıcılık en az eğitim planlamasının temelini oluşturan klasik beceriler kadar hayati konuma geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda her çocuğu olduğu gibi kabul eden, kendi bireysel farklılıklarını zenginlik olarak gören, böylelikle her öğrenciye başarılı olma imkanını en adil biçimde tanıyan "farklılaştırılmış eğitim" yaklaşımına ışık tutacak, alanının uzman isimlerine programda yer verdiklerini belirten Dal, 2023 Eğitim Vizyonu'nun sahada uygulanmasına yönelik çalışmaları da aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

"Yapay zeka konusundaki çalışmaları yakından takip ediyoruz"

Yapay zeka konusunun önemine işaret eden ve sempozyumda bu meselenin ele alınacağını hatırlatan Dal, şunları kaydetti:

"Yapay zeka konusundaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ülkemizde örneğin yerli arabamızın bu teknolojinin son gelişmeleriyle bezenecek olması son derece gurur verici. Ama bizim topraklarımız insan faktörünün tarih boyunca sözcülüğünü yapmıştır. Hani 'Gönül iklimi' deriz ya hep, bunu da ihmal etmememiz lazım. Biz ne yaparsak yapalım, gönlümüze de danışırız. Bizim milletimizin gönül zekası her şeyin üstündedir. Bu bağlamda, yapay zekanın tüm gelişmelere rağmen etik boyutunun hala çokça tartışılıyor olması, eğitim söz konusu olunca çocuk hakları boyutu fazlaca dikkat kesilmemiz ve iyice irdelenmesi gereken konular. Sempozyumumuzun bu açıdan da önemli bir işlevinin olacağı kanaatindeyim."

"Standartların getirilmesi şart"

Son birkaç ayın, özel okulların finansal yönetimlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği konusunda hızlı geçtiğini ifade eden Dal, "Şükürler olsun güzel sonuçlanan bir süreç yaşadık. Burada Sayın Bakanımızın konuyu ve öğretmenlerimizi önceleyen tutumu takdire ve tebrike şayandır. Özel okulların sürdürülebilir finansı adına çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Bizim duruşumuz açık ve nettir. Özel okulculuğa olan güvenin sarsılmaması için önlemlerin alınması ve birtakım standartların getirilmesi şarttır. Sürdürülebilir finans konusunun da ele alınacak olması son derece zamanlı ve isabetlidir." diye konuştu.

TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, Elazığ'daki depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Sempozyumda, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan ile AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo da birer konuşma yaptı.