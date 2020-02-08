19. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

Golf-Mad tarafından Antalya'da düzenlenen "19. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası"nda İrlandalı Damien McGrane şampiyon oldu.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada, 26 ülkeden 236 golfçü mücadele etti. Dört gün süren turnuvada, sporcular toplam 72 çukurda yarıştı.

Turnuvada, profesyonel kategorisinde şampiyonluğu elde eden İrlandalı Damien McGrane, 5 bin avroluk ödülün de sahibi oldu. Organizasyonda, Robin Goger ve Liam Bond ikinciliği paylaştı.

Takımlar kategorisinde Carya Golf sahasında oynanan raundda, profesyonel golfçü Bülent Karataş, amatörler Ayda Safin, İlshat Shahiahmetof ve Nikolay Lipatov oluşan takım, National Golf sahasında oynanan rauntta ise profesyonel golfçü, amatör golfçüler Richard Milner, Gary Moore ve Lan Birch den oluşan takım birinci oldu.

Turnuvada, deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Mafrion Rudzky, erkeklerde Christian Matzey, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Aylin Kök, erkeklerde Kristo Kallavus kazandı.

Golf-Mad Organizasyon sorumlusu ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, Golf-Mad Direktörü Edward Lainchbury, Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu üyesi Eser Deniz ve turizmci Ramazan Üçdan, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Turnuvada, toplam 75 bin avro para ödülü dağıtıldı.