19 Gündür Aranan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta 19 gündür ailesi tarafından aranan yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık arazide bulundu.
Kahramanmaraş
'ta 19 gündür ailesi tarafından aranan yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık arazide bulundu.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Bodur (89), 2 Mart tarihinde evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi. Olay sonrası ailesi yaşlı adamı bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Onikişubat
ilçesi Cancık mevkiinde bir kişi ormanlık alanda bir ceset gördü ve durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan kimlik tespiti sonucu cansız bedenin Bodur'a ait olduğu öğrenildi.
Yaşlı adamın cesedi ölüm nedeninin öğrenilmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi. Polis
ve jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:02 Kaynak: İHA
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