19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında - Son Dakika

19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında

15.12.2020 11:32
19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında, System.String[]

ISPARTA'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın (57) ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ISPARTA'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın (57) ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bölgede Özbay'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım'da kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu, kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışmaları başlattı. 19 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç elde edilemedi. Jandarma ekipleri, bugün Mustafa Özbay'ın ağabeyi ve onun çocuklarının da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ise arama yapıldı.

CEP TELEFONU EVDE BULUNMUŞTU

Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Mustafa Özbay'ın öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi ortaya çıkmıştı. Özbay için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.


19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında
19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında
19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında

Jandarma, Isparta, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında - Son Dakika


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