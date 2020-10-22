KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: "Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: "Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum"

22.10.2020 11:31

Samsun'da birer ay arayla iki kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 33 yaşındaki Burak Tekkeşinoğlu, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Samsun'da birer ay arayla iki kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 33 yaşındaki Burak Tekkeşinoğlu, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Bir kamu kurumunda çalışan, evli ve 3 çocuk babası Burak Tekkeşinoğlu'nun geçtiğimiz temmuz ayında Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yorgunluk, baş ağrısı ve ishal şikayetleri olan Tekkeşinoğlu, evinde 14 gün karantinada kaldı.

Karantina sürecinin ardından Kovid-19 testi negatif çıkan ve normal hayatına dönen Tekkeşinoğlu, kalabalık arkadaş ortamına girdikten bir hafta sonra tat ve koku kaybı yaşamaya başlayınca ikinci kez yaptırdığı Kovid-19 testi de pozitif çıktı.

Yine 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tekkeşinoğlu, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Kovid-19'a ilk yakalandığında, Sağlık İl Müdürlüğünden arandığını filyasyon ekibinin eve geldiğini belirten Tekkeşinoğlu, " Eşimin, çocuklarımın durumunu takip ettiler. 14 gün boyunca ilaç kullanmadan yediklerime, içtiklerime dikkat ederek atlattım. Tekrar test yaptırdım. Negatif olduktan sonra normal hayatıma devam ettim." dedi.

"Karantina süreci psikolojik olarak zorlu geçti"

Karantinada 14 gün boyunca bir odada kaldığına işaret eden Tekkeşinoğlu, çocuklarına uzaktan bakmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Çocuklarına dokunamadığını, sadece uzaktan konuştuğunu ifade eden Tekkeşinoğlu, "Gerçekten duygusal manada çok zor oluyor. Onun dışında odada yalnız başına biraz da kendimizi de dinlemiş olduk ama yine de zor geçti. Çok sıkıcı oluyor. Hastalığın psikolojisi de ayrı, tabii haberler izliyoruz, dinliyoruz. Gerçekten ağır atlatanlar var. Ben ağır atlamadım ama yine duyduklarımızdan dolayı, haberlerde izlediklerimizden dolayı psikolojik olarak biraz zorlu geçti." diye konuştu.

Tekkeşinoğlu, Kovid-19'u atlattıktan sonra bağışıklık kazandığını düşünerek rahat davrandığını ifade etti.

"Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum"

"Benim ufak bir dikkatsizliğim sonucu maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığımdan dolayı arkadaş ortamından ikinci kez Kovid-19'a yakalandığımı düşünüyorum." diyen Tekkeşinoğlu, şöyle devam etti:

"Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum. Hatta Kızılay'dan aranmıştım. İmmün plazma için randevu da almıştım. Randevumu da iptal etmek zorunda kaldım. İmmün plazma kan da veremedim. İlk Kovid-19'a yakalandıktan bir ay sonra ikinci kez Kovid'19'a yakalandım. Bunda da yine 14 gün karantinada kaldım. Benim için biraz zorlu geçti. Çünkü bir ay önce çocuklarımdan, ailemden ayrı kalmıştım. Bir ay sonra bir odanın içinde yine ayrı kaldım."

"Sosyal mesafe, maske bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor"

Tekkeşinoğlu, ikinci kez koronavirüse yakalandığında moral bozukluğu yaşadığını vurguladı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Tekkeşinoğlu, "Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi 'sosyal mesafe, maske' bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bir anlık dikkatsizliğimden kaynaklığını düşünüyorum. İçinde o hastalığın varlığını bilerek yaşamak ayrı bir psikoloji. İnsanların dikkat etmesini isterim. Kimse 'bir şey olmaz' demesin, kesinlikle oluyor." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum

Karantina, Samsun, Çocuk, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19 testi iki ayda iki kez pozitif çıkan hasta: 'Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum' - Son Dakika

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