Son dakika haberi! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: "Salgını çok... - Son Dakika

Son dakika haberi! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: "Salgını çok...

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ancak aynı virüs nedeniyle babasını, babaannesini, amcasını ve dayısını kaybeden 50 yaşındaki hastane çalışanı Ahmet İlhan, çok acı günler yaşadığını belirterek, herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

Şanlıurfa'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ancak aynı virüs nedeniyle babasını, babaannesini, amcasını ve dayısını kaybeden 50 yaşındaki hastane çalışanı Ahmet İlhan, çok acı günler yaşadığını belirterek, herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde idari amir olarak görev yapan Ahmet İlhan, bir süre önce halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve kas ağrıları şikayetiyle hastanenin ilgili servisine başvurdu.

Yapılan test sonucu pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan İlhan, tedavi altına alındı. Ağır bir tedavi süreci geçiren İlhan, bu süreçte aynı hastalıktan bir ay içinde babasını, babaannesini, amcasını ve dayısını kaybetti.

Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İlhan, yaşadıklarını unutamıyor.

"Başıma gelmez demeyin"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ahmet İlhan, hastalığın kendisine nasıl bulaştığını anlayamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Babam geçen ay bir toplu yemek organizasyonuna davet edildi. Babam katıldıktan sonra hastalandı, sonra annem Kovid-19'a yakalandı. Annem tedavinin ardından süreci atlattı fakat hastalıktan yaklaşık bir ay zarfında babamı, babaannemi, amcamı ve dayımı kaybettik. Bununla birlikte ben ve kardeşim de Kovid-19'a yakalandık."

Bu süreçte çok zor günler yaşadıklarını belirten İlhan, "Salgını çok hafife alıyorduk. Ben bu süreçte ölüm noktasında kadar geldim. Süreci çok ağır geçirdim. Buradaki doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın gayretiyle ayakta kalabildim. Bu süreçte hastalıkla mücadele ederken sevenlerimi de kaybettim. Benim için bir yıkım oldu. Allah bu hastalığı düşmanımın başına getirmesin." diye konuştu.

"Her yeriniz acıyor ve tarif edemiyorsunuz"

İlhan, hastalığa yakalandıktan sonra hayatının ne kadar değerli olduğunu anladığını ifade ederek, "Ben 15-20 yıldır spor yapıyordum. İçki veya sigara alışkanlığım yok. Buna rağmen yine de bu hastalığa çok kötü düştüm. Biraz daha gecikmiş olsaydım daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdim." dedi.

Herkese taziye, düğün gibi toplu etkinliklerden kaçınması tavsiyesinde bulunan İlhan, şöyle konuştu:

"Bunun yanında sosyal mesafe ve maske kurallarına çok dikkat etsinler. Ben diğer hastalıklarda hiç görmediğim ağrıları, acıları bu Kovid-19 hastalığında gördüm ve yaşadım. Hiç aklıma gelmeyen ve başıma gelmeyecek diye düşündüğüm olayları yaşadım. Bir yeriniz ameliyat olduğunda orası acır ya da bir organda sorun varsa orası acıyor fakat bu hastalıkla her yeriniz acıyor ve tarif edemiyorsunuz."

"Bu hastalığın şakası söz konusu değil"

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Reşat Ceylan da Ahmet İlhan'ın bir süre önce yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu ve acil tedavi altına aldıklarını belirtti.

İlhan'ın yaşadıklarının topluma örnek olması gerektiğini ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Bu hastalıkta insan ailesinin birçok ferdini kaybetme riskiyle karşılaşabiliyor. Bu hastalığın şakası söz konusu değil. Mutlaka maske kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Toplu etkinliklerden kaçmalıyız. Özellikle taziyeler ve nişanların hala yapılıyor olması bizi üzüyor. Önümüzde kış ayları var, şu anda Şanlıurfa'da vakalar azaldı. Bizim için sevindirici fakat tedbiri elden bırakmamak gerekir çünkü artık her evden, her binadan hasta gelmeye başladı. Şu anda en dikkat eden hastane çalışanının dahi ailesine veya yakınlarına virüs bulaşabiliyor. Bu aşamada en ufak şüphesi olan hastanelere başvurması gerekiyor."

Son dakika haberi! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: Salgını çok...

Harran Üniversitesi, Ahmet İlhan, Şanlıurfa, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: 'Salgını çok... - Son Dakika

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