19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Pandemi döneminde çalışan dernek temsilcisi Kovid-19'u yendi... - Son Dakika

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Pandemi döneminde çalışan dernek temsilcisi Kovid-19'u yendi...

Kovid-19'u 22 günde ilaç tedavisi ve karantinada kalarak yenmeyi başaran Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram, "İnsan koronavirüse yakalanmamışsa, belki başkalarının yaşadıklarını hikaye şekilde dinleyebiliyor.

Kovid-19'u 22 günde ilaç tedavisi ve karantinada kalarak yenmeyi başaran Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram, "İnsan koronavirüse yakalanmamışsa, belki başkalarının yaşadıklarını hikaye şekilde dinleyebiliyor. Ne zaman ki, kendisi yaşadığında olayın farkına varıyor. O yüzden devletimizin uyarılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte kesinlikle maskesiz dışarıda gezmememiz gerekiyor." dedi.

Türkiye ve dünyaya yardım elini uzatan Beşir Derneği'nde sosyal yardımlar biriminde görevli olarak çalışan Bayram, pandemi sürecinde yüzlerce aileye yardım elini uzattı. Yardım çalışmaları sırasında Kovid-19'a yakalanan 48 yaşındaki Bayram, ailesiyle birlikte Kovid-19'u nasıl yendiğini AA muhabirine anlattı.

Sahada hizmet ederken, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ettiklerini ifade eden Bayram, temmuz ayında ise halsizlik, yorgunluk ve aşırı terleme şekilde belirtilerin başladığını ve hastaneye gittiğini dile getirdi. Hastaneye gittiğinde kendisine Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Sahada olduğumuz için ne kadar kurallara dikkat etsek de koronavirüsü nereden nasıl aldığımızı bilemiyoruz. Kimden nereden hangi ortamda koronavirüs kapacağınız belli değil. Belirti göstermeyen de birçok Kovid-19 hastası var. Sahada yaptığımız hizmetler sırasında böyle bir temasımız olmuş olabilir. O yüzden kimden nasıl virüs aldığımı bilmiyorum. Belirtiler üzerine gittiğim hastanede ise yapılan Kovid-19 testim de pozitif çıktı."

Hastanede teşhisin ardından tedavi sürecinin başladığına dikkati çeken Bayram, eşine de kendisinin ardından Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirtti. Bayram, 3 çocuğunun bu süreçte Kovid-19'a yakalanmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kovid-19'u evde ilaç tedavisi alarak geçirdim. İlk 5 gün ilaç tedavim ve ardından 14 gün karantina sürecim oldu. Her gün de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile hekimleri tarafından tedavi sürecim takip edildi. 30 Temmuz'da ise karantina sürecim bitti ve test yapıldığında sonuç negatif çıktı. Kovid-19'u yenmeyi başardım."

Eşinin de Kovid-19'u tedaviyle yendiğine değinen Bayram, evde 3 çocuklarını da koruyarak kendilerini izole etmeye çalıştıklarına işaret etti. Evde özellikle hijyen kurallarının dışında mesafelerini de korumaya çalıştıklarını ifade eden Bayram, oturdukları evin penceresi ve balkon kapısını sürekli açık tutarak bulundukları ortamın havalanmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Kovid-19'u yendikten sonra dernekte koronavirüsle mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Bayram, Lübnan'daki patlamadan sonra o bölgeye gittiklerini ve gitmeden önce de zorunlu olarak Kovid-19 testi olduklarını ve sonucun yine negatif çıktığını belirtti. Lübnan'da da tekrar test yapıldığını ifade eden Bayram, dernekte de pandemi döneminde bazı görevlilerin evden çalıştığını, sahada çalışanlara da servis hizmeti verilerek, ateş ölçümü yapılıp derneğe alınarak görevlerini sürdürdüklerini aktardı.

Bayram, dernekte temsilci ve gönüllülerin maske, mesafe ve temizlik hijyen konularına azami bir şekilde dikkat edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ilgili birimler her gün dikkat edilmesi gereken konuları vatandaşlara hatırlatıyor. İnsan koronavirüse yakalanmamışsa, belki başkalarının yaşadıklarını hikaye şekilde dinleyebiliyor. Ne zaman ki, kendisi yaşadığında olayın farkına varıyor. O yüzden devletimizin uyarılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte kesinlikle maskesiz dışarıda gezmememiz gerekiyor. Eğer çok acil bir işimiz yoksa mümkün mertebe kalabalık alışveriş merkezleri gibi ortamlarda bulunmamalıyız. Kalabalık ortamlarda da kendimizi dezenfekte etmemiz lazım. Bir şekilde eve geldiğimizde o dezenfektanı sağlamadan evdeki bireylerle temas etmememiz gerekiyor. Ev içerisinde de her ne kadar biz bu süreci atlatmış olsak da, fiziksel mesafeye evde dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlere ve her yaştan insana da koronavirüs bulaştığı görülüyor. 'Gencim bana bir şey olmaz' diye bir şey söz konusu değil. Kovid-19'a yakalanıp hayatını kaybeden yüzlerce kişi var. Dışarıda belirtisi olmayan birçok hasta da var ve onlarla bir şekilde otobüste, minibüste, alışveriş merkezlerinde bir şekilde temas ediyorsunuz. Nereden virüs bulaşır bilmiyorsunuz, o yüzden süreci iyi takip edip iyi yönetmek lazım. Birey olarak gerekli uyarılara dikkat eder ve tedbirleri alırsak toplumda da genel olarak bu koruma sağlanmış oluyor."

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Pandemi döneminde çalışan dernek temsilcisi Kovid-19'u yendi...

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Pandemi döneminde çalışan dernek temsilcisi Kovid-19'u yendi... - Son Dakika
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