19 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Haziran 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Futbolun Şehirleri 01:00 Taraftar 01:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 02:00 Maç Saati 03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:45 Z Raporu 04:00 beIN Manşet 05:00 Kısa Özet 05:15 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:00 Kısa Özet 10:15 Süper Lig Maç Özetleri 10:30 Kolaysa Anlat 10:45 Z Raporu 11:00 beIN Wellness 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:30 Maç Saati 16:00 beIN Wellness 16:00 Kolaysa Anlat 17:00 Taraftar 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 18:00 beIN Teknik 18:00 beIN Manşet 19:00 beIN Teknik 19:00 Taraftar 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 beIN Manşet 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 Kolaysa Anlat 21:00 Ankaragücü - Medipol Başakşehir 21:45 Süper Lig Devre Arası 22:00 Ankaragücü - Medipol Başakşehir 22:00 Maç Saati 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 Taraftar 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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