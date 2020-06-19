19 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Galip Derviş
01:30 Tehlikeli Soygun
01:45 Poyraz Karayel
03:00 Arda'nın Mutfağı
03:40 Galip Derviş
03:45 Akasya Durağı
05:15 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Londra
20:00 Arka Sokaklar
21:45 Tehlikeli Soygun
23:30 Zalim İstanbul
23:45 Kod Adı: Londra