19 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

19 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

19 Haziran 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Galip Derviş 01:30 Tehlikeli Soygun 01:45 Poyraz Karayel 03:00 Arda'nın Mutfağı 03:40 Galip Derviş 03:45 Akasya Durağı 05:15 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kod Adı: Londra 20:00 Arka Sokaklar 21:45 Tehlikeli Soygun 23:30 Zalim İstanbul 23:45 Kod Adı: Londra

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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