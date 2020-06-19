19 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş.real Madrıd – Ar
00:00 Real Madrid - Arsenal
00:15 Spor Artı
01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması
01:45 Süper Lig Goller
02:00 Spor Artı
03:20 Süper Lig Özetler
03:20 Spor Artı
03:50 Spor Kitaplığı
03:55 Efsanelerin İzinde
04:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması Napoli - Juventus
04:00 Napoli - Juventus
04:25 Ustalara Saygı
04:35 Süper Lig Özetler
04:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Hedef Süper Lig
05:05 Efsanelerin İzinde
05:10 Spor Kitaplığı
05:15 Real Madrid - Atletico Madrid
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Cristiano Ronaldo Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Almanya Bundesliga Özetler
12:15 Bundesliga
12:35 La Liga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Brezilya - Arjantin
15:00 Brezilya - Arjantin
16:45 2018 Dünya Kupası Özetler
17:35 Ustalara Saygı
18:00 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
19:30 Avrupanın Anları
19:30 Avrupa'nın Anları
21:00 Dakika Skor
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:50 La Liga Özetler
22:25 Süper Lig Goller
22:30 Stadyum
22:40 Spor Artı