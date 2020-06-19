19 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

19 Haziran 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Kalk Gidelim 00:45 Şampiyon 02:55 Ege'nin Hamsisi 03:25 Ege'nin Hamsisi 05:20 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:15 Sağlıklı Mutfak 07:15 Aslan Ailem 10:05 Tozkoparan 11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:50 Elimi Bırakma 15:50 Ege'nin Hamsisi 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Şampiyon 20:00 Payitaht Abdülhamid 23:15 Soru Küpü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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