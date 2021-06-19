19 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

19 Haziran 2021 Star Yayın Akışı
19.06.2021 06:42
19 Haziran 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ada Masalı
03:00 Soygun
04:30 Yüksek Sosyete
06:00 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Delisin
13:45 Ada Masalı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
Son Dakika 00:08 Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı 23:00 Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü 22:20 Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 14:38 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak 13:12 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti