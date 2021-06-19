Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 İngiltere - İskoçya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler
06:20 Takvim Yaprakları
06:25 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere - İskoçya
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA Euro 2020 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:00 Spor Bülteni
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Kupa Günlüğü
15:50 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Hafta Sonu
17:45 UEFA Euro 2020 Özetler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Kupa Günlüğü
19:45 UEFA Euro 2020 Özetler
20:00 Spor Bülteni
20:55 Takvim Yaprakları
22:00 Portekiz - Almanya
23:40 UEFA Euro 2020 Özetler
23:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika