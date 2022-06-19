Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Slovakya - Fransa
03:45 Türkiye - Hırvatistan
05:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Türkiye
08:50 Özel Dosya
09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
18:25 Sırbistan - İsrail
20:30 Spor Bülteni
21:30 Set Sayısı
21:55 Türkiye - Güney Kore
Son Dakika › TV › 19 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika