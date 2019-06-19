Son Dakika Haberleri: 19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

45 dakika önce

UEFA AVRUPA LİGİ14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.

19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

UEFA AVRUPA LİGİ
14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI
22.00 Japonya - İngiltere
22.00 İskoçya - Arjantin

BASKETBOL
20.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6'ncı maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek

VOLEYBOL
Milletler Ligi
16.00 Belçika - Brezilya
19.00 Türkiye - İtalya


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı Yılın Süpervizör Ödülü'nü alan Abdurrahim Albayrak: Transfer görüşmesini yarıda bıraktım Udinese, Dorukhan Toköz için 12 milyon euro teklif etti! Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı takipten çıkardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 10:05:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]