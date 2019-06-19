19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

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UEFA AVRUPA LİGİ14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:20 Kaynak: DHA
UEFA AVRUPA LİGİ
14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.
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