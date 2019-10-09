19 ilçe müftüsü yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

Denizli İl Müftülüğü tarafından 19 ilçe müftüsünün katılımı ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi.



Denizli İl Müftülüğü'nün organize ettiği 'Ekim Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı' Baklan İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı. Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık başkanlığında bir araya gelen 19 ilçe müftüsü Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ağaç dikim faaliyetinde bulundu. İlçe Müftüleri toplantısına ev sahipliği yapan Baklan İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Baklan Şubesi'ne ait olan Yukarı Saylam mevkinde bulunan beş dönüm arazi üzerine ceviz ağacı dikildi.



Etkinlikte konuşma yapan Müftü Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkemiz genelinde farkındalık oluşturmak için geçtiğimiz Pazar günü sabah namazından sonra icra ettiği ağaç dikim kampanyasına Denizli'den de destek vermek için etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.



Konuşmaların ardından yüzlerce ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. - DENİZLİ