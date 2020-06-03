19 ilçeye 100 proje - Son Dakika

19 ilçeye 100 proje

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ekonomik, sosyal, tarım, kültür ve turizm alanında yaptığı çalışmalarla yüz güldürüyor.

19 ilçeye 100 proje, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ekonomik, sosyal, tarım, kültür ve turizm alanında yaptığı çalışmalarla yüz güldürüyor. 'Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu' sloganıyla başlatılan yatırım seferberliği sonrası, 19 ilçede 100 proje hayata geçiyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde, 'Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu' sloganına uygun olarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "19 ilçemizde, 100 projeyi başlattık. Pandemi sürecinde dahi yatırımları yavaşlatmayıp, aksine gaza bastık. Artık yarışan bir büyükşehir belediyesiyiz" dedi.


İlçeler şantiye gibi


19 ilçede 100 proje çalışmasının devam ettiğini belirten Şişman, tüm ilçelerde projeleri topladıklarını ve ilk etapta 100'ünü başlattıklarını açıkladı. Her ilçemizde ilk etapta 3 ile 5 projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Şişman, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde koşar adım hedefe gidiyoruz. Pandemi sürecinde çalışmalarını durdurmayan, aksine daha fazla arttıran, gaza basan büyükşehir belediyelerinden biriyiz. Sloganımız 'Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu' olarak belirlenmişti. Düşünme, yani planlama aşamasının ardından, üretme aşamasında hızlı bir şekilde varız. Bundan sonra da yarışmaya devam ediyoruz. Etkili dokunuşlarla Ordu'muzu güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Yatırımlar hız kesmiyor


İlçelerde devam eden bazı projelerle ilgili bilgi veren Şişman, "Altınordu ilçemizde, Ayışığı Otoparkı'nı ağaçlandırdık. Bülbül ve Civil Deresi, Boztepe Bulutlara Dokun Projesi, Kumbaşı Sahil Projesi ve Taşbaşı'ndaki üç kız heykelinin yanındaki seyir terası projelerimiz hızla devam ediyor. Gülyalı ilçemizde kano parkuru çalışmamız sürüyor. Çambaşı Yaylamızda bungalov evleri Ordu turizmine kazandırdık. Ulubey ilçemizde Küpkaya Kanyonu'ndaki yaya yolunu tamamladık. Gölköy ilçemizde ORMEK kurslarını hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yine Ulugöl'le ilgili projelerimiz var" şeklinde konuştu.


Yoğun çalışma


Büyükşehir ekiplerinin sistemli ve tam bir koordinasyon içerisinde yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Şişman, şu bilgileri verdi:


"Mesudiye ilçe merkezindeki yayalaştırma ve aydınlatma projelerimiz, Fatsa ilçemizde kapalı Pazar ve Dolunay Parkı rehabilite çalışmalarımız devam ediyor. Korgan ilçemizde Sülük Gölü, Kabataş ilçemizde aydınlatma, Kumru ilçemizde ise Ericek yayla yolu projelerimiz var. Çatalpınar ilçemizde ORMEK binamızın tekrar tadilatını yapıp hayata geçirdik. Ünye ilçemizde turizmin kalbi konumundaki Asarkaya Kent Ormanı'na büyük önem veriyoruz. 6 metre genişliğinde olan yolu 12 metreye çıkartıyoruz. Çamlık Sahil Yolu projesinin yanı sıra, bisiklet yolu projemizin de ihalesini tamamladık. Çaybaşı ilçemizde Saadet Değirmen'in olduğu yerdeki kanyonu turizme kazandıracağız. İkizce ilçemizde Laleli Cami çevre düzenlemesi ve gençlik merkezi çalışmalarımız sürüyor. Gürgentepe ilçemizde, otopark, otogar, pazar yeri ve halı saha çalışmalarımızın yanı sıra Akkuş ilçemizde de Argan Yaylası'ndaki gölet, halı saha projelerimiz devam ediyor. Aybastı ilçemizde ise derelerin ıslahını yaptık. Perşembe Yaylası'nda gölet üzerine köprü kurduk. 19 ilçede arı gibi çalışan büyükşehir ekiplerimize başkanımız adına teşekkür ediyorum." - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 19 ilçeye 100 proje - Son Dakika

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