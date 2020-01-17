19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde revize çalışmaları devam eden Ulaşım Master Planı kapsamında merkez dahil tüm ilçelerde ulaşım ve sorunların çözümü konusunda toplantılar yapıyor.

19 ilçeyi kapsayacak Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde revize çalışmaları devam eden Ulaşım Master Planı kapsamında merkez dahil tüm ilçelerde ulaşım ve sorunların çözümü konusunda toplantılar yapıyor. Manavgat'ın da ulaşımda sıkıntılı olan bölgelerinde yapılması gerekenler toplu ulaşım esnafı ile birlikte masaya yatırıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yeni düzenlemeler yapıyor. Ulaşım Master Planı revize çalışmaları kapsamında merkez dahil 19 ilçenin toplu ulaşım sorunları ele alınıyor. Manavgat Hizmet Birimi'nde düzenlenen toplantıda da ulaşım esnafının sorunları ve güzergah talepleri değerlendirildi.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Manavgat İlçe Emniyet Trafik Müdürlüğü, İlçe Jandarma Trafik, Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Manavgat Şoförler Odası ve Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçe Hizmet Birimi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Manavgat sınırları dahilinde ulaşım konusunda sıkıntılı olan bölgeler belirlendi, esnafın dilek ve istekleri ile birlikte masaya yatırıldı. Sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinin yapıldığı toplantı oldukça verimli geçti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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