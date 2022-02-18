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Son dakika haberleri | 19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri | 19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı

18.02.2022 12:15
Son dakika haberleri | 19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL merkezli 19 ilde, 83 şüpheliye yönelik yapılan sahte para operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 19 ilde, 83 şüpheliye yönelik yapılan sahte para operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacı ile örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma" ve "Parada sahtecilik" suçları ile ilgili bir yıldır devam eden teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta da 83 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, bir miktar narkotik madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi.  Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haberleri | 19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı
Son dakika haberleri | 19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı
Son dakika haberleri | 19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika


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