19 ilde zehir tacirlerine operasyon! Belirlenen adreslerde kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - Son Dakika

19 ilde zehir tacirlerine operasyon! Belirlenen adreslerde kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Son Güncelleme: 25.09.2023 12:39

19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 45 zehir taciri yakalandı. Opasyon anına ait görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Görüntülerde belirlenen adreslere baskın yapan ekiplerin kapıları koçbaşlarıyla kırdığı görülüyor.

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor. 19 ilde yapılan operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 45 kişi yakalandı.

45 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul,Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük Ve Tekirdağ'da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdiı

İL İL DETAYLARI PAYLAŞTI

19 ilde nefes kesen operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdiı

İşte il il operasyonun detayları;

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda toplamda 83,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda15 kg metamfetamin, 9 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Hakkari

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 12 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Ağrı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirililen operasyonda, 20 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce13 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.1 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Kütahya

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 41 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.1 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Konya

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 800 gr. Muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 8 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Elazığ

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,1 kg uyuşturucu madde, 2 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Bursa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce toplamda 1 kilo 800 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Edirne

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Bingöl

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 20 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Sakarya

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Aydın

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Çankırı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg çeşitli muhtelif içeriren uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Samsun ve Sinop

Samsun ve Sinop İl Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Antalya

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Balıkesir

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.

Mersin

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda,

439.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.

Karabük

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda 700 gr. metamfetamin 6 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 kişi yakalandı.

Tekirdağ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

19 ilde zehir tacirlerine baskın! Ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırıp girdi

Ali Yerlikaya, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 19 ilde zehir tacirlerine operasyon! Belirlenen adreslerde kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - Son Dakika


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