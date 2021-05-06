19. Karşıyaka Çiçek Pazarı, "Çiçek Gibi Karşıyaka" sloganıyla açılıyor - Son Dakika

19. Karşıyaka Çiçek Pazarı, "Çiçek Gibi Karşıyaka" sloganıyla açılıyor

06.05.2021 09:56
19. Karşıyaka Çiçek Pazarı,

Karşıyaka Belediyesi öncülüğünde, Kent A.Ş. ve SNS Fuarcılık Organizasyon iş birliği ile düzenlenecek olan Çiçek Pazarı, 28 ile 31 Mayıs tarihlerinde Bostanlı Pazar yerinde ziyaretçileriyle buluşacak.

Çiçek üreticileri ile çiçekseverleri buluşturacak olan Karşıyaka Çiçek Pazarı, aynı zamanda birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda; Karşıyaka Oda Orkestrasının Kuartet Grubu ve Kent Akustik'te görev alan amatör sanatçılar ziyaretçilere müzik ziyafeti verecek.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan çiçekçilik sektörü Karşıyaka'da nefes alacak.

Bu süreçte, tarlada ürünleri kalan üreticilerin ve kapanma nedeniyle hiç iş yapamayan çiçekçilerin sesini duyan Karşıyaka Belediyesi, sektöre can suyu verebilmek amacıyla, büyük bir pazar oluşturmaya karar verdi. Üreticiler ve satıcılar için büyük bir fırsat olan Karşıyaka Çiçek Pazarı, aynı zamanda çiçekseverler için de seçenek ve fiyat avantajı oluşturacak. "Üreticiden tüketiciye" anlayışıyla düzenlenecek olan Çiçek Pazarı, ziyaretçilerine uygun fiyatlarla çiçek alabilme imkanını sunacak. Karşıyaka Çiçek Pazarı'na, 100'ün üzerinde çiçek üreticisi ve satıcısının katılımı bekleniyor. Sektörün lokomotifi konumunda olan SÜS-BİR, BAYÇİKOOP, ÇİÇEK-BİR gibi kooperatif ve birliklerin üyeleri de Çiçek Pazarı'nda yer alacak. Karşıyaka'nın bahçe ve balkonları rengarenk çiçeklerle güzelleşecek.

ÇİÇEK PAZARI'NDA ÜST DÜZEY PANDEMİ ÖNLEMLERİ

Çiçek Pazarı'nda pandemiyle ilgili olarak yayınlanan tüm genelgelere harfiyen uyulacak ve tüm önlemler alınacak. Pazara HES koduyla giriş yapılabilecek. Aynı anda belli sayıda ziyaretçi bulunmasına özen gösterilecek. Sosyal mesafe kurallarına üst düzeyde uyulacak. Stant araları, standartların üzerinde geniş tutulacak. Zeminde gerekli uyarılar yer alacak. Kurallara uygun olarak dezenfektan noktaları yer alacak. Günde 4 kez alan temizlenip dezenfekte edilecek. Anons sistemi ile sürekli uyarılarda bulunulacak.

"ÇİÇEK ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Etkinlikle ilgili görüşlerini açıklayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Çiçek Gibi Karşıyaka" sloganıyla çıktığımız yolda neredeyse 14 aydır kan ağlayan çiçek üreticilerini, çiçek kooperatiflerini ilçemizde ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Üreticimizle beraber olacağız ve onları her şeyin tekelleştiği global pazardan daha çok pay almaları için fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. 4 gün boyunca her türlü pandemi kuralına riayet ederek pazarımızı açacağız. Karşıyaka'nın evleri balkonları üreticilerimizden gelecek olan çiçeklerle rengarenk olacak. Biz bu zorlu pandemi süresince çiçek üreticilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışacağız. Haydi Karşıyaka çiçek pazarı sizin için Mayıs'ın son haftasında sizlerle olacak." dedi.

19. Karşıyaka Çiçek Pazarı, Çiçek Gibi Karşıyaka sloganıyla açılıyor

Karşıyaka, Pandemi, Müzik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 19. Karşıyaka Çiçek Pazarı, 'Çiçek Gibi Karşıyaka' sloganıyla açılıyor - Son Dakika


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