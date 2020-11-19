Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
00:00 Özel Röportaj
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
00:30 Süper Lig Haftanın Golleri
00:45 Milli Maç Özel
01:00 Süper Lig Özel
01:00 beIN Manşet
01:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:00 Maç Saati
03:45 Süper Lig
03:45 Özel Röportaj
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
04:30 Milli Maç Özel
05:15 Jaap Uilenberg Var'ın Müdahale Alanı
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 beIN Teknik
08:30 Maç Saati
09:00 Futbolun Şehirleri
09:00 beIN Teknik
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
11:45 Özel Röportaj
12:00 Milli Maç Özel
12:00 Süper Lig Özel
12:00 Maç Saati
12:45 Jaap Uilenberg İtirazlar
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
13:00 Taraftar
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:30 Taraftar
15:15 Özel Röportaj
16:00 1. Lig
16:00 Gamer
17:00 beIN Teknik
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 Özel Röportaj
20:15 Jaap Uilenberg İtirazlar
20:15 Özel Röportaj
20:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
21:00 beIN Teknik
21:00 Süper Lig Özel
22:00 Milli Maç Özel Maç Önü
22:45 Maç Saati
23:15 Özel Röportaj
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika