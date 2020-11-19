19 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Büyük Soygun

00:45 Görevimiz Tehlike 3

02:10 Büyük Soygun

03:00 Kader Ajanları

03:40 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:30 Erkenci Kuş

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:30 Aykut Enişte