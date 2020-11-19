19 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
19.11.2020 06:42
19 Kasım 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Gönül Dağı
00:45 Payitaht Abdülhamid
03:05 Fazlası Zarar
04:50 Gizemli Tarih Ayasofya
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Kalk Gidelim
22:45 Macaristan - Türkiye
23:30 Devre Arası
23:45 Macaristan - Türkiye
23:45 3'te 3 Tarih
Son Dakika Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene