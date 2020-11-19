19 Kasım 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Kasım 2020 Tv8 Yayın Akışı
19.11.2020 06:42
19 Kasım 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
04:45 Oynat Bakalım
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:30 Kırmızı Oda
09:30 Masterchef Türkiye 2020
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Masterchef Türkiye 2020
Son Dakika Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene