19 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:15 Kanıt

03:45 Akasya Durağı

04:50 Kırık Hayatlar

06:00 Ihlamurlar Altında

08:00 Yabancı Damat

11:00 Nursel'le Evin Tadı

12:30 Rehber

14:00 Çok Gezenti

15:30 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Çetin Ceviz 2

23:30 Direniş Karatay