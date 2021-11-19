Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kıbrıs Zafere Doğru
03:05 Bizim Köyün Kızları
05:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
06:00 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika