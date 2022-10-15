Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti - Son Dakika
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Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti

15.10.2022 12:30
Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti

Danıştay 2. Dairesi, 19 Kasım'da yapılacak uzman öğretmenlik sınavına ilişkin Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri'nin yazısına göre,''Eğitim-Sen, 12 Mayıs tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurmuştu.''

TALEP REDDEDİLDİ

Güneri, ''19 Kasım'da yapılacak uzman öğretmenlik sınavına ilişkin Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptalini ve yürütmenin durdurulması talebininDanıştay 2.dairesi tarafından reddedildi'' dedi.

EĞİTİM-SEN'İN İTİRAZLARI

Eğitim-Sen yönetmeliğe karşı açıklamasında,''Dava konusu olan Yönetmelik maddeleriyle, uzman öğretmen ve başöğretmenlik için sınav şartı getirildiği, sınavla sadece bilginin ölçüldüğü, oysa öğretmenliğin sadece bilmek değil, aynı zamanda bildiğini aktarma mesleği olduğu,kariyer basamaklarında tek ölçütün tecrübe olması gerektiği, sınav yapılmadan 10 yılını doldurmuş her öğretmenin uzman öğretmen, 20 yılını doldurmuş her öğretmenin de başöğretmen olarak değerlendirilmesi gerektiği, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınava başvuracaklarda aranacak şartlar arasında "Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak" ifadelerine yer verildi.

KARAR METNİ AÇIKLANDI

Kararda şöyle denildi: "Öğretmenlerin gelişimlerinin sağlanması, niteliklerinin iyileştirilmesi, statülerinin yaptıkları görevin önem, güçlük ve sorumluluk derecesi çerçevesinde olması gereken seviyeye yükseltilmesi amacıyla, hizmet süresi, disiplin cezası, mesleki gelişim çalışmaları gibi objektif kriterlerin uygulanmasının, kamu personel rejiminde aranan unsurlardan olan kariyer ve liyakat esaslarıyla uyumlu bulunduğu açıktır. Bu durumda, dava konusu olan düzenlemelerde, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir."

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