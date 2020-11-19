GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

19.11.2020 16:39
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, girişimci kadınları kutlayarak tüm kadınları girişimci olmaya davet etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, girişimci kadınları kutlayarak tüm kadınları girişimci olmaya davet etti.

Ünverdi mesajında, ülkemizin kalkınması ve daha müreffeh bir Türkiye için kadınların çok daha fazla iş hayatında olmaları gerektiğini söyledi.

Ülke nüfusumuzun yarısının kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Ünverdi, "Kadınlarımız çok kutsal bir görevi yerine getiriyor ve geleceğimiz olan nesilleri yetiştiriyor. Bunun yanı sıra iş hayatında görev yaptıkları alanlarda gösterdikleri başarılarla toplumsal gelişmişlik düzeyimizin artmasında önemli rol üstleniyorlar. Bugün gelişmiş toplumlara bakıldığında kadınların iş gücüne katılma oranlarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ülke olarak bizim de kadınlara daha fazla fırsat vermemiz ve kadın girişimci sayımızı hızla artırmamız gerekiyor" dedi.

Kadınların iş hayatında çok başarılı olduklarını kaydeden Ünverdi, "Dikkat, titizlik, azim ve becerileri ile kadınlarımız hep bir adım öne çıkıyor. Bu sebeple gerek kendilerini fark etmelerini sağlamalı, gerekse fırsat vererek kadınlarımızı değer zincirine dahil etmeliyiz. Kadının olmadığı bir ekonomiden söz etmek mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Özellikle güçlü sanayisiyle öne çıkan şehrimizde ev hanımlarının ekonominin içerisinde yer almalarının önemine işaret eden Ünverdi, " Şehrimizdeki stabil olan kadın potansiyelini bir an önce aktif hale getirmek ve ev hanımlarının üretim içerisinde yer lamalarını sağlamak zorundayız. Şehrimizle her zaman övünüyoruz. Gaziantep sanayi, ticaret, turizm, sağlık gibi birçok alanda ülkemize örnek şehirlerin başında geliyor. Elimizde böylesi bir güç var ve şehir olarak her geçen gün biraz daha büyüyoruz. Sanayicilerimizin de çalışacak personel bulmakta zorlandığı böylesi büyük bir ekonomi içerisinde kadınlarımız üretimde rahatlıkla yer alabilir, iş hayatına adım atabilirler. Marmara ve Ege bölgelerinde olduğu gibi Gaziantep'te de kadın çalışan sayımızı kolaylıkla artırabiliriz. Kadınlarımız da bu sayede hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilirler. Sanayisi böylesi güçlü olan bir şehirde kadınlarımız ile sanayimiz arasındaki mesafeleri kısaltmak ve bu kültürü şehrimize yerleştirmek zorundayız. Bunun için de Gaziantep Sanayi Odası olarak elimizden geleni yapıyoruz ve kadınlarımızı üretimde yer almaya davet ediyoruz. Sanayicilerimizden de kadın istihdamı konusunda ciddi talepler söz konusu ve istihdam sağlamaya hazırlar. Yeter ki kadınlarımız çalışma hayatına bir adım atsınlar, sanayide kapılar kendilerine sonuna kadar açık. Oda olarak da kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliği denilince sadece kendi işini yapan kadının girişimci olduğu gibi yanlış bir algı olduğunu belirten Ünverdi, "Girişimcilik sadece kendi işini kurmak ya da kendi işini yapmakla sınırlı olmamalı. Bir ev hanımının evinden çıkarak çalışmaya karar vermesinden daha büyük bir girişimcilik olabilir mi. Kadın girişimcilerimizi desteklemeliyiz ve onlara yeni alanlar oluşturmalıyız. Bu anlamda Odamız koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu da çok güzel çalışmalar yapıyor. Türkiye'nin ilk ve tek kadın girişimci destek merkezi olan Kadın Girişimci Destek Merkezi de (KAGİDEM) kadınlarımızın iş kurabilmeleri ve kendi üretimlerini yapabilmeleri için kendilerine destek veriyor. İnşallah kadını erkeğiyle hep birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edecek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefine birlikte ulaşacağız. Bu vesileyle kadın girişimcilerimizin Dünya Kadın Girişimciler Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımızı girişimci olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Kasım, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL 200 bin lira değerinde peynir çalan hırsız, yakayı ele verdi
Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt         
16:57
Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı         
16:48
Silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı: Saatlerce acı çektim Silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı: Saatlerce acı çektim         
16:38
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi         
16:19
Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu         
15:47
Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı         
15:32
45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu         
15:16
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti         
14:02
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 17:34:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei