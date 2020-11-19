19 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

Doğan Erdoğan: Rizespor'a oturmaya gelmedim, hedefim yeniden Avrupa

" Trabzonspor'daki ayrılışım çok duygusal bir ayrılık oldu"

Beşiktaş 'a transferimde sona gelinmişti""İyi futbolla üst sıradaki takımlara baş belası olmak istiyoruz" " Türkiye Kupası ve ligi zorlayacağız""Çıkışımız sürecek""Birkaç teklif vardı ve ayrılık benim için de sürpriz oldu""Annem Rizeli deyince, buraya geliyorsun dediler""A Milli Takım en büyük hayalim""Genç futbolcuların konfor alanından çıkması lazım""Şehirde gezerken taraftarın desteğini görebiliyoruz"

Ankaragücülü Kitsiou: Amacımız taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek "Kaliteli bir takımız""Hedefimiz üst sıralar""Taraftarın gücüyle biz de sahada gerekeni yaparak iyi sonuçlar alacağız"

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekipte Gençlerbirliği maçının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY10.00 Başkan adaylarından Metın Öztürk basın mensupları ile buluşacak.11.30 Sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililerde, BB Erzurumspor maçı öncesi hazırlıklar sürecek.

MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki lige oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.00 Khimki - Anadolu Efes

FORMULA 1

13.00 İstanbul Park'ta geçen pazar koşulan Formula 1'e ev sahipliği yapan Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 sürecinde yaşananları basın toplantısında anlatacak.