19 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

"Tek eksik olimpiyat şampiyonluğu"
İşitme engelli milli tekvandocu Osman Geçit başarıdan başarıya koşuyor"Türkiye ve dünya şampiyonluğum var, olimpiyatta da şampiyonluk kazanmayı hedefliyorum" Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşlerİşitme engelli Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşler karatede madalyaları topluyor6 yılda kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu oldular 70 yaşındaki "Demir Adam"a Yeni Zelanda'dan özel davetAli Bıdı: Dünya şampiyonu olma niyetim varHer gün sıkı antrenman yaparak formunu korumaya çalışıyorMEDİPOL BAŞAKŞEHİR18.00 Turuncu lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik direktör Okan Buruk antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.GALATASARAY11.00 Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.BASKETBOLTHY Euroleague22.45 Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes7DAYS Eurocup20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Unicaja MalagaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Teksüt Bandırma - KK Anwil22.00 Polski Cukier Torun - Türk TelekomVOLEYBOL2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi17.30 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet2020 Kadınlar CEV Challenge Kupası20.30 Türk Hava Yolları - 1.MCM-Diamant KaposvariAVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ20.00 Andorra U21 - Türkiye U21AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ15.00 Bulgaristan U19 - Türkiye U192020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ22.45 Hollanda - Estonya22.45 Almanya - Kuzey İrlanda22.45 Galler - Macaristan22.45 Slovakya - Azerbaycan22.45 Polonya - Slovenya22.45 Letonya - Avusturya22.45 Makedonya - İsrail22.45 Belçika - Güney Kıbrıs22.45 San Marino - Rusya
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