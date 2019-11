19. Kısa-Ca ödülleri sahiplerini buldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali ödül töreni gerçekleşti.



Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki ödül töreni öncesinde merhum usta Yönetmen Halit Refiğ'in eşi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülper Refiğ piyanosu ile Başak Aker Özköse ise kemanıyla müzik dinletisi gerçekleştirdi.



Açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can, "19. Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci Filmleri Festivali ödül töreninde birlikteyiz. Yurt içinden ve yurt dışından birçok konuğumuz var. Hepiniz hoş geldiniz. Ödül alan veya alamayan gelecek yıllarda alacak olan bütün kısa filmcileri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Deneysel, animasyon, kurmaca ve belgesel dalı jüri üyelerine SÜ İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ödül heykelcikleri takdim edildi. Uluslararası kategoride üç ödül verildi. Uluslararası Kategoride en iyi "Deneysel Film" ödülünü Dilara Şahin'in yönetmenliğini yaptığı "Same Tıme Place" isimli film; en iyi "Belgesel Film" ödülünü Gisela Carbajal Rodriguez'in yönetmenliğini yaptığı "Oro Blanco"; en iyi "Kurmaca Film" ödülünün sahibi ise Leila Noroozi'nin yönetmenliğini yaptığı "The Black Way" isimli film oldu. Ulusal dallar da ise, ilk ödül "Animasyon" dalında verildi. En iyi "Animasyon" film ödülünü Selçuk Üniversitesinden Eren Bektaş'ın yönetmenliğini yaptığı "İnsan! Dur Bir Dakika" isimli film; "Animasyon Dalı Özel Ödülünü" ise Bilkent Üniversitesinden Gürkan Güler'in yönetmenliğini yaptığı "Açlık" isimli film oldu. En iyi "Deneysel" film ödülünü Selçuk Üniversitesinden Berat Bingöl'ün yönetmenliğini yaptığı "Bir Zamanlar" isimli film; "Prof. Dr. Alim Şerif Onaran Deneysel Dalı Özel Ödülünü" kazanan ise, İzmir Ekonomi Üniversitesinden Begüm Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı "Gündüz Düşleri" isimli film oldu. Belgesel Dalında ise, 4 ayrı film ödül almayı hak kazandı. "En İyi Belgesel Ödülü" kazanan Çanakkale Üniversitesinden Fatih Ertekin'in yönetmenliğini yaptığı "Yaylacı" isimli film oldu. İkincilik ödülü olan "Suha Arın Belgesel Dalı Özel Ödülü'nü" kazanan Gümüşhane Üniversitesinden Tolunay Tekmek'in yönetmenliğini yaptığı "Pembe Kimlik" isimli film; "Belgesel Dalı Kemal Öner Özel Ödülünü" kazanan Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Cihan Deniz'in yönetmenliğini yaptığı "Yukarı Bak" isimli film; Belgesel Dalı Özel Ödülünü kazanan ise, Selçuk Üniversitesinden Ali Avşar'ın yönetmenliğini yaptığı "Yaşım Altı" isimli film oldu.



Kurmaca dalında ise, üç ayrı ödül verildi. En iyi "Kurmaca Film" ödülünü kazanan Dokuz Eylül Üniversitesinden Gökhan Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı "Ah Bir Ataş Ver" isimli film; "Aykut Oray Kurmaca Dalı Özel Ödülünü" kazanan Mimar Sinan Üniversitesinden Cahit Kaya Demir'in yönetmenliğini yaptığı "Fegere" isimli film; 'Kısa-Ca Film Atölyesi Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülünün' sahibi ise Mersin Üniversitesinden Engin Korkut'un yönetmenliğini yaptığı "El Feneri" isimli film oldu.



19. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festival ödül töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, dekan yardımcıları, Sinema sanatçıları; Yılmaz Gruda, Yusuf Sezgin, Tamer Levent, Aytekin Çakmakçı, Nesli Çölgeçen, İl Kültür ve Turizm Yetkilileri, dekanlar, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA