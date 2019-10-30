Son Dakika Haberleri: 19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali
Son Dakika Güncel 19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali

19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali

27 dakika önce

19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, 11-15 Kasım tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi SDKM'de başlıyor.

19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, System.String[]

19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, 11-15 Kasım tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi SDKM'de başlıyor.

Çatalhöyük Sinema Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde, çok sayıda gösterim ve söyleşi, sinemaseverleri bekliyor.

Belgesel, kurmaca, animasyon, deneysel ve uluslararası kategori alanlarında filmlerin yarışacağı "Kısa-ca", birbirinden farklı gösterim, söyleşi ve atölye çalışmaları izleyicileri bekliyor.

Kısa-ca, jürisinde yer alan akademisyenler ve sinema emekçilerinin oylarıyla dereceye giren filmlere ödül takdimiyle sona erecek.

Festival boyunca Selçuk Üniversitesi SDKM, Çatalhöyük Sinema Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde ulusal ve uluslararası pek çok yapımın gösterimi yapılacak.

Selçuk Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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