Son dakika haberleri... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bunun kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz" -... - Son Dakika

Son dakika haberleri... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bunun kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz" -...

Son dakika gündem haberi: Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğünün filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Ali Rıza Şenal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlattı.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğünün filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Ali Rıza Şenal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlattı.

İki çocuk babası 44 yaşındaki Şenal'a 3 hafta önce ateş ve eklem ağrısı şikayeti üzerine Nevşehir Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Şenal, evinde 14 gün süren zorlu karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek görevine döndü.

Şenal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün risk oluşturmayı sürdürdüğünü, kendisi ve çevresine karşı sorumluluk hisseden herkesin tedbirlere üst düzeyde riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Filyasyon ekibinde olduğu için Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalarla sürekli iç içe olduklarını anlatan Şenal, kentteki özel bir hastanede doktor olan eşi, çocukları ve birlikte yaşadığı annesini hastalık riskinden koruyabilmek için karantina sürecini bağ evinde geçirdiğini belirtti.

Şenal, karantina döneminde nefes almakta güçlük çekmeye başladığında ölüm korkusu yaşadığını dile getirdi.

Yaşadığı zor günleri hatırlamak bile istemediğini anlatan Şenal, şöyle devam etti:

"Ciğerlerdeki daralmayı hissedip nefes almakta zorluk yaşadığın an olayın ciddiyeti anlaşılıyor. 9 ay önce sigarayı bırakmıştım. Nefes almam zorlaşınca güzel bir karar verdiğimi daha iyi anladım. Vatandaşlardan sigarayı bırakmalarını özellikle rica ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini de rica ediyorum. Maskeyi kolumuza takıyoruz, çenemizin altına getiriyoruz, sanki böyle bir hastalık yokmuş gibi hislere kapılıyoruz. Bunun pandemi ve kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz."

Virüsü yenerek yeniden görevinin başına dönmekten mutluluk duyduğunu belirten Şenal, akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle eski sağlığına halen kavuşamadığını, doya doya nefes alabilmenin özlemini çektiğini ifade etti.

"Sanki akciğerin üçte ikisi işlem görmüyor gibi"

Hastalarla sürekli iç içe oldukları için virüsün bulaşma riski en yüksek grupta bulunduklarını anlatan Şenal, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekibindeki bazı arkadaşlar gibi bizim de test sonucumuz pozitifi çıktı. Bana en acı veren taraf, karantina için ayrılırken, 3 yaşındaki çocuğum bana sarılmak istedi. Ondan uzaklaşırken yüz ifadesini hiç unutamıyorum. Çocuk, 'Babam bana neden sarılmadı, neden öpmüyor?' diye anlam veremedi. Sadece o duyguyu yaşamamak adına dahi bütün tedbirleri fazlasıyla almak gerekiyor.

Sürecin ardından testim tekrar negatif çıktıktan sonra göreve başladım. Hastalık bitti duygusuyla başladık fakat etkilerini asıl iyileştikten sonra hissetmeye başlıyorsun. Hastalık bitmiş oluyor, bulaştırma riski kalmıyor ama akciğer kapasitesinin azaldığını fark ediyorsunuz. Sanki akciğerin üçte ikisi işlem görmüyor gibi. Merdiven çıktığımda en ufak yorulduğumda nefes nefese kalıyorum. Eskiden apartmanın beşinci katına yorulmadan çıkarken şimdi birinci kata varmadan nefes nefese kalıyorum. Bu durum ne zaman geçecek onu da bilmiyorum, belki yıllar sürecek. Sigarayı bırakmamış olsaydım belki de bu olumsuz etki çok daha fazla olacaktı."

Maske, mesafe, hijyen kurallarının önemini vurgulayan Şenal, üç kurala da aynı ciddiyetle önem verilmesinin koronavirüse karşı alınacak basit ama en etkili yöntem olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bunun kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz -...
Son dakika haberleri... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bunun kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz -...
Son dakika haberleri... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bunun kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz -...
Son dakika haberleri... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bunun kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz -...

Diş Hekimi, Nevşehir, Çocuk, Ateş, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Bunun kabus olduğunu hastalığı kaptıktan sonra daha iyi anlıyoruz' -... - Son Dakika

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