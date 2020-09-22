Son Dakika | 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar,... - Son Dakika

Son Dakika | 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar,...

Son dakika haberi... Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Anestezi Uzmanı Doktor Göksel Kütük ve Özge Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Anestezi Uzmanı Doktor Göksel Kütük ve Özge Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından bu yana mesai kavramı gözetmeksizin özveriyle görevlerini sürdüren doktorlar, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için çabalıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de doktorlar ve sağlık çalışanları, Kovid-19'a yakalananları tedavi etmek için fedakarca görev yapıyor.

Anestezi uzmanı Dr. Göksel Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde hastalara şifa olabilmek adına büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Çoğu zaman mesai kavramı gözetmeden hastayı hayata bağlayabilmek adına mücadele ettiklerini dile getiren Kütük, bu zor sürecin sabır gerektirdiğini kaydetti.

Salgının üstesinden gelebilmek için herkese çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kütük, "Nasıl askerlerimiz cephede savaşıyor, hiç gocunmadan, siperlerde nöbetlerde bekliyorlar, bu da bizim görevimiz. Ülkemiz adına görevimizi yerine getiriyoruz. Dünya savaş içerisinde, inşallah sağlıkçı kardeşlerimizle bugünleri de zorlukları da hep beraber atlatacağız." diye konuştu.

Kütük, süreç içerisinde birçok sağlık personelin hayatını kaybettiğini ve bunun kendilerinin moralini bozduğunu söyledi.

Herkesin salgın konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Kütük, "Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını, yaşlıların hastalığı, ek hastalığı olanların hastalığı sanıyorlar, maalesef öyle değil. Yoğun bakımda takip ettiğimiz genç hastalarımız da oluyor. Geçen hafta 30 yaşında hemşire arkadaşımızın eşini yatırdık." dedi.

Sağlık çalışanlarının hastaları tedavi etmesinin yanı sıra onlara moral vermek adına da büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Kütük, "Bazı sağlıkçıların nöbeti bitmesine rağmen serviste yatan hastalara destek olabilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek adına mesaisi dışında da onların yanında iki saate yakın kalabildiğine şahit oluyoruz." diye konuştu.

Maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Anestezi uzmanı Dr. Özge Özden de mart ayından itibaren Kovid-19 yoğun bakımda görev yaptığını söyledi.

Sürecin zor ve yoğun geçtiğini belirten Özden, pozitif hasta sayısının son dönemde arttığına dikkati çekti.

Hastaların çoğunun ciddi solunum sıkıntısı başta olmak üzere kas ağrısı, kusma, ateş ve ishal şikayetleriyle geldiğini ve servise alındığını aktaran Özden, ellerinden geldiğince onlara nefes olabilmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sürecin herkes için çok zor olduğunu ancak mücadele etmekten, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan başka şansın bulunmadığını dile getiren Özden, "Bu sürecin daha da uzaması bizi de hem psikolojik hem de fiziksel anlamda çok fazla yoruyor. Bunun için de herkesin kişisel tedbirlerini alması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Özden, sürecin başından bu yana kronik rahatsızlığı bulunan anne ve babasından ayrı yaşadığını, onlara sarılamadığını, özgürce dışarı çıkıp gezemediğini kaydetti.

Son Dakika | 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar,...

Özge Özden, araştırma, Adana, Genç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar,... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi
İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek         
16:59
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Genç kadın, uçakta 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
16:35
Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi         
16:08
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda         
13:54
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı         
12:41
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:14:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını sanıyorlar,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei