19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın" - Son Dakika

19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın"

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Selma Demir ve acil tıp uzmanı Ali Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Selma Demir ve acil tıp uzmanı Ali Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Pandemi hastanesi olarak belirlenen Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Selma Demir, AA muhabirine, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Demir, özellikle işin mutfağında çalışan hemşirelerin en çok zorlananlar olduğuna dikkati çekerek, "Kovid-19'dan sonra her şey biraz daha değişti. Çalışma saatlerimiz, ortamımız, elbiselerimiz değişti. Kendimizi ve hastalarımızı korumak için bazı kıyafetler giyiyoruz. Aslında bütün zorluk buradan başlıyor. Onları giyip çıkarmak gerçekten çok zor." dedi.

"Çalışmaktan gocunmuyoruz, yüksünmüyoruz, yorulmuyoruz"

İlk zamanlarda özellikle hastalığın erken döneminde akciğer tutulumu olan hasta görmediklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla solunum problemi olan hastalarımız çok arttı. Tabii onların takibi de bizim için zor oluyor çünkü çoğuna oksijen destek tedavisi, buhar ve nebul tedavisi vermemiz gerekiyor. Bunları uygularken de hastayla sık temas etmen gerekiyor. Hastalarımız, ihtiyacı çok fazla olan hastalar. Zaman zaman bunların çoğunu bizim karşılamamız gerekiyor. Bazen hemşire hanımlar o kadar çok şey yapmak zorunda kalıyorlar ki suyu içmesinden yemeğine kadar hastanın her şeyiyle ilgileniyorlar. Biz çok çalışmaktan gocunmuyoruz, yüksünmüyoruz, yorulmuyoruz. Yeter ki herkes toparlansın, bir an önce bunu bitirelim çünkü hepimizi etkileyen bir hastalık."

Demir, "Hepimiz artık farklı koşullarda çalışıyoruz. Dahiliyeci, dahiliyeci gibi genel cerrah, genel cerrah gibi çalışmıyor. Bir taraftan normal hastaları da götürmemiz gerekiyor. Servislerin işleyişini de aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda bu salgını atlatır, normal hayatlarımıza döneriz diye ümit ediyorum." diye konuştu.

"Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın"

Acil tıp uzmanı Ali Demir de bütün personelin bu süreçte Sağlık Bakanlığının verdiği talimat çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirtti.

Salgın sürecinde çoğu sağlık çalışanının evlerinden ayrı kaldığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Apartlara yerleşen arkadaşlarımız oldu. Gerçekten zor bir süreç. Allah ülkemize ve milletimize yardım etsin. Bunu başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz. Sağlık Bakanımızın da her toplantıda dile getirdiği gibi maske, mesafe ve hijyen altın kuralına vatandaşlarımızın itina ile uymalarını bekliyoruz. Özellikle gençlerimiz ve çocukların da tedbirlere önemle uymalarını istiyoruz. Onların taşıyıcı olma potansiyeli yüksek. Evdeki ebeveynlerine hastalığı taşıyıp hasta edebilirler. Yine kendileri de hasta olabilirler. Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın. 34 yaşında genç bir hastamız bu hastalıktan yaşamını yitirdi. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz."

19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın

Kırıkkale, Ali Demir, 112 Acil, Selma, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın' - Son Dakika

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