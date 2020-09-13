Son dakika haberi | "Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi | "Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz"

Son dakika haberleri... Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıklarını Anadolu Ajansı ekibine anlattı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıklarını Anadolu Ajansı ekibine anlattı.

Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık personelinden biri olan Dr. Üney, mart ayında başladıkları koronavirüs ile mücadelelerinde hastalığa yakalananları tedavi edebilmek için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Birçok koronavirüs hastasının tedavinin ardından taburcu edildiğini, bazılarının ise yoğun bakımda tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybettiğini anlatan Üney, bu durumun kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Üney, koronavirüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığını belirterek, vatandaşların rehavete kapılması sonucu ülke genelinde vakaların arttığına dikkati çekti.

Hasta sayısının artmasından kaygı duyduklarını ifade eden Üney, "Vatandaşlarımızın kesinlikle tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini düşünüyoruz çünkü ufak bir yanlış, ufak bir hata beraberinde çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu hastalık sadece solum yollarını, akciğerlerini tutmuyor. Bedenen hastalarımızda etkilerini gördüğümüz gibi ruhen de etkilendiklerini görüyoruz." dedi.

Hastaların sordukları bazı sorular karşısında çaresiz kaldıklarını anlatan Üney, şöyle devam etti:

"Hastalarımız yoğun bakıma yatma sürecinde akıllarında hep aynı soru var 'Hocam ben yaşayacak mıyım?', 'Hocam ölecek miyim?', 'İyi olacak mıyım, yoğun bakımdan çıkabilecek miyim?' diye gerçekten bizim de çaresiz kaldığımız soruları soruyorlar. ya da geride kalan çocuklarına kimin bakacağını soruyorlar. Gerçekten içimizi acıtan, cevabını veremediğimiz soruları soruyorlar. Bu bizim en çok zorlandığımız konuların başında geliyor."

"Babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttu"

Genç bir kişi ile anne ve babasını Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırdıklarını, 10 gün sonra babanın hayatını kaybettiğini belirten Üney, "Tabi bu haberi genç kardeşimize veremedik, onun da durumu çok iyi değil. İyileştikten sonra bu haberi üzülerek verdik. İki ay sonra hastamızı kontrole aldığımızda poliklinikte hastamız ağlayarak 'Hocam acaba babamı öldüren virüsü eve ben mi getirdim, benim yüzümden mi babamı kaybettik?' dedi. Babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttu. Hastamız ömür boyu aklında bu soruyla yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Üney, düğünlerde ve sosyal etkinliklerdeki görüntülerden, olayın vehametinin yeterince anlaşılmadığını düşündüklerini dile getirdi.

"Bir hafta önce koluna maskeyi takanların şimdi solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz. 'Keşke o kalabalığa girmeseydim' diyen hastalarımızın sesini herkesin duymasını istiyoruz." diyen Üney, hergün koruyucu ekipmanlarını giyerek hastaları ziyaret ettiklerini, iyileşenleri evlerine gönderdiklerinde mutlu olduklarını söyledi.

Üney, "Tabi bu arada genel durumu kötüleşerek yoğun bakıma kaldırdığımız, solunum cihazına bağladığımız hastalarımız oluyor. Bunlar gerçekten bizi üzüyor. Bir gün önce konuştuğumuz, güldüğümüz, karşılıklı sohbet ettiğimiz hastaların bir gün sonra yoğun bakımda solunum cihazında uyuyor haliyle görünce üzülüyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanları olarak işlerinin gereğini yerine getirdiklerini, övgü ve tebrik beklemediklerini vurgulayan Dr. Üney, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanların sakin olmalarını, hakaret etmemelerini, şiddet göstermemesini istiyoruz. Hala pandemi döneminde bile sağlık çalışanları şiddete uğruyor. Hakaretler, tehditler savruluyor. Bizim istediğimiz insanlardan sadece biraz daha sakin olmaları."

Son dakika haberi | Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz

Araştırma Hastanesi, Anadolu Ajansı, İbrahim Halil, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Yangına uykuda yakalanan anne ve 2 çocuğu kurtuldu, dışarı çıkmayan baba öldü Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü         
12:32
Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü         
11:44
Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor         
11:35
Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı         
11:17
Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı         
10:50
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi         
10:12
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü         
02:49
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı         
23:39
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor         
17:08
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti         
14:28
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 17:44:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | "Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei