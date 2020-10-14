19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kovid-19'u savaşa benzetiyorum, bu savaşın en önünde giden askerleriz" - Son Dakika

19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kovid-19'u savaşa benzetiyorum, bu savaşın en önünde giden askerleriz"

14.10.2020 11:05
19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi pandemi servisinde görev yapan doktorlar Oğuzhan Özelmaser ve Hamza Gültekin, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip, mesaiye yeniden başladı.

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi pandemi servisinde görev yapan doktorlar Oğuzhan Özelmaser ve Hamza Gültekin, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip, mesaiye yeniden başladı.

Kovid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan doktorlar, hastaların hayatını kurtarabilmek uğruna canla başla çalışırken kimi zaman kendileri de salgına yakalanıyor.

Hastalığı yendikten hemen sonra, hastalarının şifaya kavuşması için görevinin başına dönen doktorlar arasında Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi pandemi servisinde görevli Dr. Oğuzhan Özelmaser ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hamza Gültekin de bulunuyor.

Dr. Özelmaser, bu zorlu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bir ay önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantinaya girdiğini ifade eden Özelmaser, 14 günlük süreçte ailesinden, arkadaşlarından ve hastalarından uzak kaldığını söyledi.

"Bir an önce toparlanmalıydım çünkü hastalarımın bana ihtiyacı vardı." diyen Özelmaser, "Kendimi toparlayarak görevimin başına döndüm. Kovid-19'u savaşa benzetiyorum, bu savaşın en önünde giden askerleriz." ifadelerini kullandı.

Özelmaser, karantina sürecinde hem kendini hem de ailesini motive etmeye çalıştığını dile getirerek, "İşimden uzak kalmak bu süreçte zorluyordu beni. Arkadaşlarımı bu mücadelede yalnız bırakamazdım." dedi.

Hastalarında ölüm korkusunu gözlemlediğini anlatan Özelmaser, bazılarının gözlerinde "Bana ne olacak, ölecek miyim?" korkusunu gördüğünü aktardı.

Özelmaser, bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunun salgın döneminde daha iyi anlaşıldığına işaret ederek, sağlığın ne kadar kıymetli olduğunun da yine bu süreçte çok iyi anlaşıldığını kaydetti.

"Aynı aileden birçok kişiyi aynı anda yatırdığımızı hatırlıyoruz"

"Aynı soy isimi taşıyan, aynı aileden birçok kişiyi aynı anda yatırdığımızı hatırlıyoruz. Bir odaya giriyoruz, 'Amcam nasıl', bir diğer odaya giriyoruz 'Oğlum nasıl', diğer bir hasta 'Annem nasıl' diye soruyor. Yan odalarda kalıyor, hiçbir şekilde birbirlerini görmüyorlar. Bu çok acı bir durum." ifadelerini kullanan Özelmaser, vatandaşlardan salgının hafife alınmamasını istedi.

Özelmaser, maske, temizlik ve mesafe kuralının çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Hastalara çare olmak adına görevimi sürdürüyorum"

Dr. Hamza Gültekin de 7 ay boyunca sağlık çalışanları olarak salgınla mücadele ettiklerini belirterek, bu süreçte Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

14 günlük karantina sürecinin ardından hastalığı yendiğini anlatan Gültekin, "Hastalığımı atlattıktan sonra tekrar hastalara çare olmak adına görevimi aynı ciddiyetle sürdürüyorum. Hastalarımızın gereken tedavilerini ve takiplerini yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Hamza Gültekin, Şırnak, Doğum, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Kovid-19'u savaşa benzetiyorum, bu savaşın en önünde giden askerleriz' - Son Dakika

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