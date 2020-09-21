19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Makineye bağladığımız hasta belki yakınlarıyla son kez konuşmuş oluyor" - Son Dakika

19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Makineye bağladığımız hasta belki yakınlarıyla son kez konuşmuş oluyor"

İzmir ve Manisa'da görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini ve tanık olduğu acı tabloları anlattı.

19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -

EFSUN ERBALABAN YILMAZ - HALUK SATIR - İzmir ve Manisa'da görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini ve tanık olduğu acı tabloları anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sema Alp Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde hastanede hep özel kıyafetlerle çalıştığını, ağır durumdaki hastalarla bir arada bulunduğunu, eve gittiğinde ise kendini psikolojik ve fiziksel olarak çok yorgun hissettiğini söyledi.

Salgın sürecini "afet dönemi" olarak nitelendiren Çavuş, genç yaşlı birçok hastanın koronavirüs ile savaşına şahit olduğunu dile getirdi.

"Oksijeni artırmamıza rağmen hasta nefes alamıyor"

Bilinci açık hastaları destek ünitesine bağladıklarında dramatik anlar yaşadıklarını anlatan Çavuş, şunları söyledi:

"Oksijeni artırmamıza rağmen hasta nefes alamıyor. Bilinci açıkken hastayı yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştürüyoruz. Makineye bağladığımız hasta belki de son kez yakınlarıyla konuşuyor. Bu çok acı bir durum. Hasta ilk anda şaşkın oluyor, bir çare için makineye bağlanmak istiyor ancak hasta yakınları açısından çok dramatik sonuçlar ortaya çıkıyor. Onları görüşmeleri için yalnız bırakıyoruz."

Sema Alp Çavuş, Kovid-19 tanısı konulan kişilerin bir süre bu hastalığı kabullenemediğini ifade etti.

Hastanın önce konulan tanıyı reddettiğini anlatan Çavuş, "Sonra 'Oraya gittim ondan mı oldu' gibi sorgulamalar başlıyor. Kovid-19 tanısı konulan hastalarda pişmanlığı görüyoruz. İşte o pişmanlık çok kötü. Eminim o tanıyı alan herkes 14 gün öncesine gidip virüsü aldığı gün yaptıklarını yapmamayı isterdi. Eminim içinden bunu geçirmiştir ve 'Şuraya gitmeseydim, denize girmeseydim, tatilden vazgeçseydim' gibi şeyleri düşünmüştür. Hastalığın son aşamasında da plazma aranıyor. O aşama çok dramatik, çünkü yapacak başka bir şey kalmıyor. İşte o zaman hasta yakınlarının sevdiklerini kaybetmemek için nasıl mücadele ettiğini ve bir yandan da çaresizliklerini görebiliyorsunuz."

Salgın sürecinde birbirinden farklı çok sayıda hasta hikayesine tanıklık ettiklerini dile getiren Çavuş, böbrek nakli olmuş 60'lı yaşlarındaki bir hastaya kızından koronavirüs bulaştığını, bir gebenin hastalık nedeniyle karnındaki bebeği kaybettiğini anlattı.

Sema Alp Çavuş, her yaştan veya meslek grubundan insan hayatı için tehdit oluşturan koronavirüsten korunmak ve sebep olduğu acılardan korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

"Bütün tedaviye rağmen hastayı döndüremedik"

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Turgay Alpaydın ise salgın döneminde hiç ummadıkları vakalarla karşılaştıklarını, özellikle genç yaştaki hastalardaki ölümlerin hekimleri çok yıprattığını söyledi.

Bazı hastaların doktorlarda derin izler bıraktığını dile getiren Alpaydın, şöyle konuştu:

"Kırkağaç'tan gelen genç ve bayan hastamız vardı. Durumu iyi giderken birden kötüleşti. Bütün tedavileri yapmamıza rağmen hastayı döndüremedik. 36 yaşında bir hastamız oldu. Önemli bir şeyi yok, öncesinde alt hastalığı yok ve her türlü girişime rağmen bütün tedavileri yapmamıza rağmen onu da kaybettik."

Merkezefendi Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selcen Tekin de 6 aylık süreçte büyük bir yorgunluk yaşadıklarını vurguladı.

Tekin, "Hastaların çektikleri nefes darlıklarını gördükçe ve bunlar daha genç yaşa indikçe kötü oluyoruz." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa, Çavuş, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Makineye bağladığımız hasta belki yakınlarıyla son kez konuşmuş oluyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türk ve Yunan halkına yaşanan kriz soruldu: Barış isteniyor, sorunlar da ortak Haftaya rekorla başlayan dolar, 7,59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova'nın teklifini kabul etti Bahşiş için gelin arabalarının önünü kesen gençlere polisler ceza kesti Zatürre ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alıyor Canice öldürülmüştü! Katili 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakayı ele verdi Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor
Koronavirüsle birlikte ciğerlere iyi gelen çörek otunun fiyatı 3'e katlandı Koronavirüsle birlikte ciğerlere iyi gelen çörek otunun fiyatı 3'e katlandı         
10:34
Trump'ı zehirli mektup göndererek öldürmek isteyen kadın New York'ta yakalandı Trump'ı zehirli mektup göndererek öldürmek isteyen kadın New York'ta yakalandı         
10:25
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi         
09:59
Şartları sağlayamadığı için emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilir Şartları sağlayamadığı için emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilir         
09:53
Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı yorum dikkat çekti: Spor aklı en az olan başkan Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı yorum dikkat çekti: Spor aklı en az olan başkan         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı         
09:23
Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim Rıdvan Dilmen'den Mbaye Diagne yorumu: Fenerbahçeli olarak gitmesini isterim         
09:22
Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı         
09:21
Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor Rum basınına göre AB'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Merkel engelliyor         
08:56
Lille deplasmanda Marsilya'yla 1-1 berabere kaldı, Burak 5 kez ofsayta düşerek maça damga vurdu Lille deplasmanda Marsilya'yla 1-1 berabere kaldı, Burak 5 kez ofsayta düşerek maça damga vurdu         
08:47
MasterChef Türkiye'nin 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Walison Fonseca, yarışmaya geri döndü MasterChef Türkiye'nin 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Walison Fonseca, yarışmaya geri döndü         
08:27
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı 2 ay önce aşk yaşamaya başlayan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı         
16:58
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 11:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Makineye bağladığımız hasta belki yakınlarıyla son kez konuşmuş oluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei