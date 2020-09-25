Son dakika haber! 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR : "Virüs bu kadar can almışken gerçekliğini sorgulamayı bırakalım" - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İlker Yıldırım ve Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Örün tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yıldırım, AA muhabirine, salgın sürecinde özellikle yoğun bakım servisinde hastaların tedavileri için mücadele ettiklerini söyledi.

Yoğun bakımda yaşlı hastaları tedavi ederken genç hastalarla da karşılaştıklarını belirten Yıldırım, "Yaşlı hastalarımızdan iyileştirip taburcu ettiğimiz hastalarımız varken maalesef genç hastalarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Özellikle genç hastalardan bilinci açık gelip kötüleşen hastalarımız vardı. Bu virüs bu kadar can almışken ve almaya devam ederken, artık bunun gerçekliğini sorgulamayı bırakalım. Kendi canınızı düşünmüyorsanız, başkalarının, sevdiklerinizin canını düşünün." dedi.

Yıldırım, her hastanın kendilerini farklı etkilediğini vurgulayarak, "47 yaşında bir hastamızda yaşadığımızı ekip olarak unutamıyoruz. Hastamıza moral verdik, 'Bu hastalığı yeneceksin, başaracaksın, iyileşeceksin' dedik. Konuştuk, anlaştık 'Yeneceğim bu hastalığı' dedi. 2 saat sonra müdahalelere rağmen hastayı kurtaramadık. Bu durum beni ve ekibimi çok derinden etkiledi." ifadelerini kullandı.

Virüsün kendilerine de bulaşmasından çekindiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ailelerimizle rahat rahat görüşemiyoruz. Anne, babamızı göremiyoruz. Çünkü kimin hastalığı geçirdiği, kimin pozitif olduğu net değil. Herhangi bir belirti vermeyen taşıyıcı insanlar var. Bizler de bu kişilerden olabiliriz.Testler negatif çıkıyor, herhangi bir belirti yok ama yaşlı bir kişiyle bir araya geldiğiniz zaman o kişiye hastalığı bulaştırabiliyorsunuz. Bunlar çok riskli durumlar. Çalışma saatlerimiz çok fazla. Bulunduğumuz yerlerden neredeyse hiç ayrılmıyoruz. Sadece uyku ve yemek için buralardan ayrılıyoruz."

Yıldırım, bazı yerlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kesinlikle olmaması gereken bir şey. Bütün aileler çocukları sağlık çalışanı olsun diye mücadele ediyor. Çocuklar da kurslara gidip doktor olmak için gayret ediyor. O yüzden sağlık çalışanlarına iyi davranmanız gerekiyor, bizler sizlerin çocuklarıyız. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onun için herkesin sağlık çalışanlarına karşı anlayışlı olması gerekiyor."

Herkesin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını isteyen Yıldırım, kapalı ortamlardan da uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

NKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Örün de salgın sürecini Türkiye'nin güzel yönettiğini dile getirdi.

Örün, salgının Türkiye'de görülmeye başladığında bakanlığın ve üniversite hastanesinin hızlı refleks gösterdiğini ifade ederek, "Bu süreçte bütün sağlık çalışanları ve hastane yönetimimiz güzel mücadele etti. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum. Salgın süreci duygusal olarak sağlık çalışanlarını yıprattı. Çoğu sağlıkçı arkadaşım gibi bende fedakarlıkta bulundum. 2 ay boyunca hiç evime gidemediğim zaman oldu. Ailemi, çocuklarımı göremedim." diye konuştu.

Her yaştan hastaya müdahale ettiklerini aktaran Örün, "Hastalarımdan birisi 34 aylık hamileydi. O hasta mı unutamıyorum. Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle bize geldi. Tedavisi devam ederken, doğru nefes alamadığı halde sürekli bebeğinin merak edip bize soruyordu. Bu beni çok etkilemişti.

Örün, hastaların iyileşme oranı gençlerde daha iyi durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşlı hastalarımız biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalarımız. Gençler salgına karşı kendilerini biraz daha öz güvende hissediyor ama gençlerden bu hastalıkla ilgili sıkıntı yaşayanlar oluyor. Gençlerin bu öz güveninin yanlış olduğu kanaatindeyim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının bunca fedakarlığının boşa gitmemesi için vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerekiyor."