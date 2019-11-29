19 maçlık mucize iddaa kuponu! 3 maçı 90+'da kazandı, 4 bin 181 TL...

14 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "12-13-14" işaretleyen ve 106 liralık kuponundaki tüm tercihler tutunca 41 bin 72 liralık ikramiye kazanan Misli.com üyesinden sonra, bu sefer de 19 maçlık iddaa kuponuyla kazanan bir başka üyenin hikayesi "Resmen mucize!" dedirtti.



14 maçla 41 bin 72 TL kazanan kuponu görmek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

MUCİZE ! 3 MAÇI 90+'DA KAZANDI, 4 BİN 181 TL...



Bir iddaa kuponu kaç kere direkten döner?



Uzmanlar, eğer iddaa kuponu yapıyorsanız mümkün olan en az maçı kombine edin der. Kuponunuza 3, bilemedin 4 maçı alın, daha fazlasını zorlamayın tavsiyesinde bulunur.



Bir Misli.com üyesi tam 19 maçlık iddaa kuponu yaptı ve bu 19 maçın 3 tanesi 90+'da kazandı!



1.5 ÜST ve 2.5 ÜST tercihlerini kombine eden üye, mucizevi bir şekilde 4 bin 181 TL tutturdu...



23 Kasım 2019, Saat 19: 50 suları... "Luton-Leeds" maçına "2.5 ÜST" oynayan Misli.com üyesi, 90+1'de Luton forması giyen Matty Pearson'ın kendi kalesine attığı golle kazandı.



24 Kasım 2019, Saat 17: 20 suları... "Stuttgart-Karslruhe" maçına "2.5 ÜST" oynayan üye, Stuttgart'ın 87'de 10 kişi kalmasıyla umutlarını yitirdi derken 90+3'te sahneye Hamadi Al Ghaddioui çıktı ve maç 3-0 bitti.



Bitmedi! 24 Kasım 2019, Saat 21: 50 suları... "Bodo-Kristiansund" maçında yine "2.5 ÜST" beklendi, 90 dakika bittiğinde tabelada 2-0 yazıyordu. Erlend Reitan 90+3'te hem tabelayı hem de Misli.com'da 19 maçlık iddaa kuponu yapan üyeyi sevindirdi!



İşte o mucize kupon...

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