19 mahalleye 19 deprem konteyneri yerleştirildi - Son Dakika

MARMARA Bölgesi'nde beklenen büyük deprem öncesi hazırlıklar sürüyor. Sancaktepe Belediyesi, depreme karşı önlem alarak, 19 mahallede 19 deprem konteyneri yerleştirdi. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Deprem İstanbul'un bir gerçeği. Dolayısıyla yerel idareciler olarak buna hazırlıklı olmakta bizim görevimiz. Biz de ilk günden itibaren bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık" dedi.

Depremin ardından alınacak önlemler anlamında birçok malzemeyi içinde barındıran deprem konteynerleri, Sancaktepe Belediyesi tarafından 19 mahalleye yerleştirildi. Başkan Döğücü, mahalle muhtarlarına 19 deprem konteynerlerinin anahtarlarını teslim etti. Deprem konteyneri teslimi sırasında Sivil Savunma Ekipleri de temsili olarak yer aldı.

AFAD İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK"Göreve başladıkların günden beri deprem öncesi ve sonrası için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Deprem İstanbul'un bir gerçeği. Dolayısıyla yerel idareciler olarak buna hazırlıklı olmakta bizim görevimiz. Biz de ilk günden itibaren bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Mahallelerimizde gönüllüler belirledik. Yine muhtarlarımız ve personelimizle birlikte ortaklaşa çalışarak Sivil Savunma Ekipleri oluşturduk. Acil eylem planımızı belirledik. Deprem eğitimleri ve arama-kurtarma eğitimleri verdik. AFAD ile de bu koordinasyon sürecinde işbirliği yaptık. Deprem sonrası için de arama-kurtarmaya yardımcı olabilecek ya da ekipler gelmeden önce acil müdahaleler için deprem konteynerleri hazırladık. Bu konteynerlerin anahtarlarını da mahalle muhtarlarımıza ya da mahalle sakinlerinin önde gelenlerine teslim edeceğiz. Yani konteynerin anahtarı 2 ya da 3 kişide olacak" diye konuştu.KONTEYNERDE 39 ADET MALZEME VAR

Başkan Döğücü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sancaktepe'deki riskli binaları belirlediği ve bu binaların yıkımlarıyla alakalı çalışmaların da devam ettiğini belirtti. 19 mahalleye teslim edilen konteynerlerde olası bir deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanmak üzere 39 adet malzeme yer alıyor. Bu malzemeler arasında jeneratör, yangın söndürme aletleri, beton delme aletleri, kırıcı ve delici matkap, el telsizi, seyyar aydınlatma ve ilk yardım çantası bulunuyor.