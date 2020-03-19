19 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Virüs

01:30 Sevdim Seni Bir Kere

02:40 Kiralık Aşk

02:40 Sevdim Seni Bir Kere

02:45 Virüs

03:50 Kiralık Aşk

04:40 Güzel Köylü

04:45 Sevdim Seni Bir Kere

05:50 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Jet Sosyete

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:15 Titanların Savaşı