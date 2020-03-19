19 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 19 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

19 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

19 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

19 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 Futbol Aklı

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Avrupa Yolunda

05:25 Spor Kitaplığı

05:25 Spor Atlası

05:30 Almanya'dan Futbol

05:35 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 TFF 1. Lig Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Panorama

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

21:00 Futbol Aklı

21:00 Futbol Anadolu

22:30 Aktüel Futbol

23:00 Premier Futbol

Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

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