19 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

19 Mart 2021 Star Yayın Akışı
19.03.2021 06:42
19 Mart 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Seni Çok Bekledim
01:00 Menajerimi Ara
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:30 Sivil Cephe
04:45 Benim Tatlı Yalanım
05:30 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
20:00 Seni Çok Bekledim
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